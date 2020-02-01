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六合彩今攪珠後 將停至另行通知

2020-02-01 列印
　　馬會昨晚宣佈，當今晚舉行的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠將會延期直至另行通知，以減少場外投注處的人流。

　　馬會管理層經討論後決定擴大預防措施範疇，進一步減低公共衛生風險，除了維持必須人手在工作地點應付核心營運外，將會大幅減少須返回日常工作地點的員工人數，讓他們在可行情況下留在家中工作。

　　今晚舉行的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠將會延期直至另行通知，以減少場外投注處的人流。由於實施六合彩攪珠延期措施，場外投注處將只於今天、下周三及下周五，上午九時至下午五時提供服務。
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