六合彩今攪珠後 將停至另行通知

英國《星期日郵報》去年四月發表一則報道，指哈里王子在社交網站Instagram分享的野生動物照片，隱瞞相中的野生動物「被人落藥及受到束縛」。哈里指那篇報道失實，向監管機構英國獨立報業標準組織（IPSO）投訴，但周四被裁定敗訴。 哈里王子於去年地球日在社交網站分享數幅犀牛、獅子和大象的照片。《星期日郵報》其後發表一篇報道，標題為《落藥及束縛：哈里沒有告訴你關於那些威風的野生動物照片的背後》，指那些照片沒有說出事實的全部，有誤導成份，因為哈里沒有在照片說明中告訴讀者相中的動物被注射了鎮靜劑。該報又指出，大象照片被人剪裁，讀者看不到大象的後腳被繩索綁住。 哈里向IPSO投訴，指《...

2020-02-01