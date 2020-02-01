肇事單位雜物如山 疑短路起火 觀塘姊妹花命喪火海

觀塘翠屏北邨一個堆滿雜物公屋單位，昨凌晨發生奪命火警，一對姊妹慘死。消防調查後，相信火警因電線短路引起，火警無可疑。警方政府化驗師事後奉召到場調查，兩事主遺體稍後會剖屍確定死因。



命喪火場兩姊妹姓林，分別六十一歲及五十八歲，居住翠屏北邨翠楠樓低座二十二樓一單位近三十年，雙親早前去世。街坊稱，姊妹在旺角一商場開設衣裝及精品店舖，早出晚歸，單位常被用作貨倉，貯放大量店舖拿回家的貨物，故雜物堆積如山，僅有一條小走廊行走，大門亦難於關上，屋內僅得一條狹窄通道行走。消息稱，起火單位早前曾有電力故障跳掣。



昨凌晨零時許，街坊現肇事單位冒出濃煙及起火報警，鄰居劉先生表示，火警時聞到一陣燶味，見肇事兩姊妹的單位火光熊熊，企圖用錘敲打大門，但仍無法打開，屋內隱若傳出姊妹的呼救聲「開唔到門」，未幾交到場消防員處理。消防到場破門入屋救出被困姊妹時，已陷昏迷。



助理消防區長葉志豪表示，涉事單位堆放大量雜物，部份位置雜物高近兩米，客廳位置首先起火，涉事姊妹火警時均在廳中的房間內，一人左手左腳燒傷，另一人被部份雜物壓着，消防員要移開雜物救出。獲救兩姊妹獲送院搶救，惜搶救無效死亡。



消防約半小時後撲滅火警，單位嚴重焚毀，火警中大廈約一百名住客疏散到安全地方。消防員調查後相信客廳有電線短路引起火警，起火原因沒有可疑。警方事後封鎖起火單位，政府化驗所人員奉召到場調查；法醫官稍後會剖屍確定兩姊妹死因。