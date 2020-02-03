﻿醫護今首階段罷工﻿﻿ 促政府全面「封關」﻿

武漢肺炎來襲，民間要求全面「封關」之聲響亮，但政府只局部封閉。新成立的「醫管局員工陣線」昨天宣佈，與政府談判破裂，今日起發動一連五日，分兩個階段的罷工行動，首階段約二千多名醫護會員參與，影響非緊急服務。醫管局表示，因應罷工行動，啟動重大事故協調中心，又調配人手，以維持緊急服務、急症室及癌症服務。



會員人數約一萬八千人、佔醫管局人手逾兩成的「醫管局員工陣線」，前日以大比數通過罷工動議，要求政府全部封鎖中港口岸等訴求。工會主席余慧明表示，特首林鄭月娥昨拒絕應邀出席談判，故宣佈談判破裂，並發動今日首階段罷工行動，約有二千七百名非緊急服務員工，包括普通科門診、專業治療及支援職系等員工參與。



若工會今日下午六時前未獲政府及醫管局答覆，就推動第二階段工業行動，即二月四至七日動員約九千名會員罷工，其中伊利沙伯醫院及屯門醫院，各佔百分之九的員工會響應。工會澄清，從沒收到政府繳約談判，亦不會接受閉門會議。



袁國勇：港府須回應醫護擔憂



港大微生物學系講座教授袁國勇表示，認為絕大部份參與罷工的醫護人員「都唔係因為怕死」，而是對政府部份措施「睇唔過眼」，社會不應一面倒指責，而是要回應醫護人員的擔憂。此外，區議會民主派聯席表示，將全力支援醫護人員的罷工行動，並發動市民以不同方式支持。



醫管局行政總裁高拔陞指，在流感高峰期和武漢肺炎疫情加劇的情況下，擔心同事罷工會影響病人的服務，又指同事對防疫的細節未必一樣，但相信目標一致，呼籲醫療界面對艱難時刻，應團結一起對抗疫情。醫管局總行政經理張子峯表示，約五成預約手術受影響，會削減約四分一普通科門診偶發性疾病服務的名額；約一半專職醫療和職業治療門診亦會改期。他指，已調配非緊急的預約服務，以有足夠人手維持緊急服務、急症室及癌症服務。



醫局調動人手維持緊急服務



香港護士總工會則指，不同意以罷工作為威脅手段，並發起聯署，呼籲在職醫護人員謹守工作崗位，以捍衞專業道德，並呼籲退休及離職醫護人員在有需要時提供協助。此外，香港私人執業專科醫生協會表示，招募了最少八十名私家專科醫生及超過一百名護士，到公立醫院提供協助。



