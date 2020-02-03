羅湖站驚現可疑爆炸品 封站期間突起火冒白煙

武漢新型冠狀病毒肺炎迅速擴散，在內地多個地區出現人傳人病例。毗鄰香港的深圳，昨天發現三宗感染源頭不明病例，顯示當地疫情惡化，或發生了社區傳播。香港亦有兩宗社區感染可疑個案，反映本地防疫已經進入非常嚴峻的時刻，每一名市民和各行各業現在要齊心合力，阻止病毒在社區肆虐。 以○三年沙士疫情的發展過程，由內地一名隱形病人把病毒帶入本港，然後在社區出現人傳人個案，導致大批病人入院治療，再在醫院爆發第三波傳播，多名醫護人員受感染後傷亡。以現在新冠狀病毒傳入香港的情況來看，十多個病例主要是武漢人、到過武漢人士或到訪內地後返回的港人。令人關注的是，其中兩名港人受感染源頭不明，反映出現社區蔓延...

2020-02-03