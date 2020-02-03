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羅湖站驚現可疑爆炸品 封站期間突起火冒白煙

2020-02-03 列印
■正當警方調查期間，可疑物品突然發出聲響並着火燃燒，冒出大量白煙。
■職員將可疑爆炸品撿起帶到月台。
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　　近日有醫護人員及團體要求政府封關及發起罷工之際，昨日港鐵東鐵線羅湖站列車上發現可疑物品及發生爆炸案，事件中幸無人受傷。警方封閉港鐵羅湖站，事後檢走有兩個電線裝置的爆炸品殘骸調查。

　　警方表示，昨午約三時十分，港鐵職員在一列已抵達羅湖終點站三號月台的載客列車上，發現一個膠袋。職員初時不以為意，將膠袋撿起帶到月台後，才發現內藏可疑電線裝置，大驚及立即報警求助。

　　警方到場初步檢視膠袋後，恐該有電線裝置可疑物品會爆炸，立即封鎖月台並通知爆炸品處理課到場調查，消防員亦奉召到場戒備，羅湖站關閉。

  正當警方調查期間，可疑物品突然發出聲響並着火燃燒，冒出大量白煙，幸爆炸威力輕微，無人受傷。爆炸品處理課人員檢查後，將可疑爆炸品殘骸檢走作進一步化驗，警方現仍調查歹徒動機，及追緝其歸案。

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