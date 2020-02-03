羅致光稱多管齊下增供應 團體派口罩紓市民所急

新型冠狀病毒肺炎肆虐下，本港口罩短缺，市民「一罩難求」，昨日有學校及旅行社免費派發口罩，以解市民之急。勞工及福利局局長羅致光指政府會繼續多管齊下積極增加整體口罩供應。北京工信部指目前內地口罩實際產能，已恢復六成，但供應依然緊張。



大埔三水同鄉會禤景榮學校昨午派發近萬個口罩，據了解，校監禤國全早前搜羅近兩萬個口罩，校方將其中八千八百個口罩派發予大埔居民，校方先派發籌號，名額一千一百人，每人限取八個口罩，以港人優先，拿取的市民要出示香港身份證或長者卡證明。校方亦將一千二百個口罩捐給位於富善的中華傳道會恩光長者鄰舍中心及在廣福的基督教香港崇真會福康頣樂天地。



此外，一間旅行社昨日亦在尖沙咀派發口罩，派籌一千個，每個籌可取五個口罩，大批市民聞訊蜂湧而至，人龍一度由漆咸道南排到寶勒巷，再回到漆咸道南。



勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，關注基層市民缺乏口罩的情況，因應近日有私人機構及團體，向政府捐贈口罩，勞福局和社署將接觸非政府機構，讓照顧服務使用者可受惠；又說如有更多私人機構及團體捐贈口罩，必會安排分發予有需要人士，政府亦會繼續多管齊下積極增加整體口罩供應。



內地口罩產能未滿足需求



北京工信部運行監測協調局局長黃利斌說表示，內地口罩實際產能已恢復六成。他說工信部點算過各地消毒及防護等物資的數量，包括醫學用防護衣及N95口罩，發現重點醫療防護用品，供應依然緊張，口罩等物資的產能，未能滿足需求，只能優先保障湖北及省內的重災區武漢。



