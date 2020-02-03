行動中，警方共拘捕三男兩女，年齡介乎二十二至五十六歲，涉嫌藏有工具可作非法用途及非法集結。饒宗頤文化館旅館網頁顯示，該館座落於有百年歷史的文物旅館，屬三級歷史建築群，過去曾用作檢疫站、監獄、傳染病醫院和精神病療養院。
反「翠雅山房」作隔離營 美孚集會爆衝突
行動中，警方共拘捕三男兩女，年齡介乎二十二至五十六歲，涉嫌藏有工具可作非法用途及非法集結。饒宗頤文化館旅館網頁顯示，該館座落於有百年歷史的文物旅館，屬三級歷史建築群，過去曾用作檢疫站、監獄、傳染病醫院和精神病療養院。
黃埔確診漢傳染母親 港再現人傳人
香港正面對新型肺炎在社區爆發的危機。當局昨天公佈，懷疑香港出現第二宗本地受病毒感染個案，患者是一名八十歲男子，他上月先到深圳逗留數小時，及後飛去東京再由橫濱乘郵輪回港，由於不能確定受感染的地點，不能排...
2020-02-03
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湖南爆H5N1銷毀1.7萬家禽 4500隻雞病亡 多省全面禁售
一波未平一波又起，在湖北爆武漢肺炎後，湖南又爆H5N1。據中國農業農村部公佈，湖南省邵陽市雙清區一個養殖戶，發生H5N1疫情，有四千五百隻雞死亡。當地按照規定，已撲殺家禽一萬七千八百二十八隻。據國家禽...
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查理斯王子坐直升機 出席減碳演講惹爭議
英國皇儲查理斯王子上周五出席劍橋大學惠特爾實驗室（Whittle Laboratory）的減碳排放量會議。不過，有媒體爆料指，查理斯王子是以私人直升機再轉汽車出席會議的，被指造成約二點五噸的碳排放。要...
2020-02-03
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朗城滙現樓全面睇
已屆現樓的元朗新盤朗城滙，毗連港鐵朗屏站而建，項目現時餘下約140伙，發展商日前開放兩房及三房現樓示範單位予傳媒參觀，並延長部份折扣優惠吸引買家。 毗鄰港鐵朗屏站的華懋新盤朗城滙，自2018年10月開...
2020-02-01
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疫情席捲全球 杜指暴瀉603點 恒指受壓二萬六勢失守
武漢肺炎疫情蔓延，鼠年首三個交易日恒指累挫1637點，港股連跌兩周。美國進入公共衞生緊急狀態，美股杜指上周五急挫603點，恒指即月夜期及ADR港股亦難逃一跌。分析預期，武漢疫情將主導大市走勢，恒指勢失...
2020-02-03
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連勝勢如破竹 拿玻里信「森」飛
拿玻里鋒將恩斯治尼連續兩仗建功，領軍二連勝。主帥加度素即下令大軍今晚意甲乘勝追擊，作客擊敗欺善怕惡的森多利亞，客勝捧得過。 經過去年十月底至今年一月中不同戰線十六仗三勝七和六負低潮後，拿玻里最近接連擊敗拉素和祖雲達斯兩隊勁敵，恩斯治尼可謂功不可沒，上述兩仗均有進帳，各賽事近四次上陣累積四球。 加度素豪言添食 有愛將數胡和挾連勝強勢，去年底走馬上任的加度素矢言今晚要再下一城︰「我們要保持這種對勝利的欲望，不要因為近期佳績而有所鬆懈，每仗都要警惕自己。」 森多利亞不同賽事近九場只錄得兩勝兩和五負，期間僅擊敗本輪前位置最後兩位的熱拿亞和布雷西亞，近況無疑不及拿玻里。該隊意...
2020-02-03
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降噪Headphones 靚聲三強
面對真無線耳筒陸續加入ANC功能，傳統降噪無線Headphones也得反擊，除了提升音質及隔音效果，進一步延長續航力，傳輸技術及編碼格式也同步升級，好像針對打機睇戲加入低延遲技術，甚至支援新一代apt...
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半歲勁醒 唔想囡囡性格霸道 黃澤鋒與太太 鼠年籌備追多個
豬年對黃澤鋒和太太陳麗麗絕對是興奮的一年，因年中誕下金豬B女熙恩（乳名小黃妃），雖然過程驚險，但小黃妃愈大愈精靈，半歲人仔已識得做「give me five」，亦相當有性格，這天影賀年全家福太倦，即時...
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社論——力遏社區蔓延 抗疫關鍵之戰
武漢新型冠狀病毒肺炎迅速擴散，在內地多個地區出現人傳人病例。毗鄰香港的深圳，昨天發現三宗感染源頭不明病例，顯示當地疫情惡化，或發生了社區傳播。香港亦有兩宗社區感染可疑個案，反映本地防疫已經進入非常嚴峻的時刻，每一名市民和各行各業現在要齊心合力，阻止病毒在社區肆虐。 以○三年沙士疫情的發展過程，由內地一名隱形病人把病毒帶入本港，然後在社區出現人傳人個案，導致大批病人入院治療，再在醫院爆發第三波傳播，多名醫護人員受感染後傷亡。以現在新冠狀病毒傳入香港的情況來看，十多個病例主要是武漢人、到過武漢人士或到訪內地後返回的港人。令人關注的是，其中兩名港人受感染源頭不明，反映出現社區蔓延...
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伊時論事——父憑子貴
剛完成的紐西蘭卡拉卡周歲馬匹拍賣會上，除了「小法寶」Savabeel的子嗣備受本土及海外買家的追捧外，也有不少父系得到大家的支持。若以較新晉的種馬而論，最受歡迎當然是「美式法老」American Pharoah。在首三日的拍賣會上，共有六匹出自這匹美國三冠馬王的子嗣提供競投，結果六駒全以六位數字售出，其中一匹母系為三級賽冠軍Posavina的雄馬，更以五十七萬五千紐元由名人堂練馬師華禮納購入。 其他吸引香港買家的種氏還有「忠誠漢子」Reliable Man、Iffraaj及Per Incanto。 「忠誠漢子」現時共有四匹賽駒在港服役，成績最佳的就是出道迄今八戰全入前五名的...
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