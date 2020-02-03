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反「翠雅山房」作隔離營 美孚集會爆衝突

2020-02-03 列印
反「翠雅山房」作隔離營 美孚集會爆衝突
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　　逾二百名美孚居民及示威者，為阻止政府將荔枝角的饒宗頤文化館之旅館「翠雅山房」徵用作隔離營，前晚十時許，在葵涌道天橋底聚集抗議，其間有人堵路及向途經巴士噴漆，又以強光射向到場警員。防暴警舉藍旗驅散在場人士，並衝上平台制服數人，亦向在場人士施放胡椒噴霧，衝突擾攘約五小時至昨凌晨三時許，示威者陸續散去。

　　行動中，警方共拘捕三男兩女，年齡介乎二十二至五十六歲，涉嫌藏有工具可作非法用途及非法集結。饒宗頤文化館旅館網頁顯示，該館座落於有百年歷史的文物旅館，屬三級歷史建築群，過去曾用作檢疫站、監獄、傳染病醫院和精神病療養院。

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