  • 2020年2月3日 星期一
  • 17º
  • 75%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 港聞

兒童之家外棄嬰 警尋神秘女子

2020-02-03 列印
　　再有初生嬰兒被遺棄事件！一名女子，昨早在黃大仙一間兒童之家外棄下連臍帶初生女嬰後離去；職員發現報警求助。警員到場發現女嬰被衣服包裹放在一個尼龍袋中，將女嬰送院檢驗，醫護人員初步檢查女嬰無表面傷痕，警方現正尋找其親友了解及調查棄嬰原因。

　　現場為沙田坳道一百二十號播道兒童之家對開，據悉，昨清晨五時許，職員聽到門外有人按鈴，對講機傳來一名女子聲音，聲稱發現一名嬰兒被棄置兒童之家門外。職員開門時，發現一名初生嬰兒被放在一個尼龍袋內，但按鈴女子則已離去遂報警求助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd