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﻿精緻法日 靚景伴食鐵板燒

2016-12-22 列印
鐵板法國藍龍蝦 $680
■店內設半開放式落地玻璃，景色一流，感覺份外開揚。
鐵板南非鮑魚 $198
嘉門釜飯 $680 （二人份，可改配素翅）
■海鮮鮑魚鐵板燒套餐（$680）在南非鮑魚以外，還包括日本帶子、大蝦及海膽炒飯等，非常豐富。
黑豚生薑燒 $368（午市商務鐵板燒套餐）
宮崎A5和牛$480
嘉門壽司定食 $328（午市套餐）
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　　銅鑼灣登龍街近日有一番新景象，如人氣食廈V Point先後有特色餐廳進駐，當中最矚目的是以法日風味作招徠的鐵板燒店，不但用上頂級食材，還設有半開放式落地玻璃可盡覽維港美景，叫人吃得零舍開懷！

　　甫踏入佔地逾四千平方呎的嘉門鐵板燒，先被店內一邊的半開放式落地玻璃所吸引，放眼望去便是大片維港海景，間或迎來微風吹拂，用餐環境寫意舒適。店主Harry本身是會計師樓的合夥人，他笑言開店主因是愛吃，但始終未遇上能完美滿足自己要求的餐廳，於是退休後到訪法國多間餐廳取經，最後選擇開設具Fine Dining元素的法日鐵板燒店。

         　　店子用料極之講究，如以法國藍龍蝦取代質量相近的日本龍蝦，貪其體積較大，肉質更為肥美。海鮮類基本上是每日來貨，其中鱈場蟹更要提前一晚預訂，以確保新鮮。此外，就連日式芥末也經Harry親自試食，試足五、六款才拍板決定，務求達至他心中的完美水準。

即調特色醬汁

　　就餐廳的環境及食物質素來說，各鐵板燒套餐的性價比甚高，包括海鮮鮑魚鐵板燒套餐（$680/位）、法國藍龍蝦鐵板燒套餐（$780/位）及宮崎A5和牛鐵板燒套餐（$880）等。值得一提是這裏的醬汁均即席調校，並加入部份食材製作，像燒鮑魚的醬汁會取其鮑魚膽，再加蒜、牛油及海膽一同烹調，嚐起來原汁原味。小記的必吃推介是宮崎A5和牛，油脂比例佳，可按個人喜好選擇肉眼或西冷，點選套餐的話，更可一次吃到厚燒和薄燒兩款，牛味濃郁無比，伴上即炒至香脆可口的日本蒜片，更添滋味，作為配菜也絕不失色。

　　至於午餐亦不乏選擇，除了供應午市商務鐵板燒套餐，同時可找到多款和風定食，首選為嘉門午市壽司定食，共有十種時令刺身入饌，每日款式略有不同，厚切得來，甚為鮮美！

嘉門鐵板燒

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 28樓

查詢：2811 8138

文：Hiro 圖：郭正珊
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