﻿精緻法日 靚景伴食鐵板燒

銅鑼灣登龍街近日有一番新景象，如人氣食廈V Point先後有特色餐廳進駐，當中最矚目的是以法日風味作招徠的鐵板燒店，不但用上頂級食材，還設有半開放式落地玻璃可盡覽維港美景，叫人吃得零舍開懷！



甫踏入佔地逾四千平方呎的嘉門鐵板燒，先被店內一邊的半開放式落地玻璃所吸引，放眼望去便是大片維港海景，間或迎來微風吹拂，用餐環境寫意舒適。店主Harry本身是會計師樓的合夥人，他笑言開店主因是愛吃，但始終未遇上能完美滿足自己要求的餐廳，於是退休後到訪法國多間餐廳取經，最後選擇開設具Fine Dining元素的法日鐵板燒店。



店子用料極之講究，如以法國藍龍蝦取代質量相近的日本龍蝦，貪其體積較大，肉質更為肥美。海鮮類基本上是每日來貨，其中鱈場蟹更要提前一晚預訂，以確保新鮮。此外，就連日式芥末也經Harry親自試食，試足五、六款才拍板決定，務求達至他心中的完美水準。



即調特色醬汁



就餐廳的環境及食物質素來說，各鐵板燒套餐的性價比甚高，包括海鮮鮑魚鐵板燒套餐（$680/位）、法國藍龍蝦鐵板燒套餐（$780/位）及宮崎A5和牛鐵板燒套餐（$880）等。值得一提是這裏的醬汁均即席調校，並加入部份食材製作，像燒鮑魚的醬汁會取其鮑魚膽，再加蒜、牛油及海膽一同烹調，嚐起來原汁原味。小記的必吃推介是宮崎A5和牛，油脂比例佳，可按個人喜好選擇肉眼或西冷，點選套餐的話，更可一次吃到厚燒和薄燒兩款，牛味濃郁無比，伴上即炒至香脆可口的日本蒜片，更添滋味，作為配菜也絕不失色。



至於午餐亦不乏選擇，除了供應午市商務鐵板燒套餐，同時可找到多款和風定食，首選為嘉門午市壽司定食，共有十種時令刺身入饌，每日款式略有不同，厚切得來，甚為鮮美！



嘉門鐵板燒



地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 28樓



查詢：2811 8138



文：Hiro 圖：郭正珊