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﻿大熱護髮風筒到港

2016-12-22 列印
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　　出席聖誕及倒數派對，少不免要Set頭或染髮，的確好傷頭髮，家中最好有個護髮風筒幫手保養秀髮。早前介紹過的Panasonic礦物納米離子護髮風筒（EH-NA98C）已經正式抵港，新機相比上代的納米離子增加了20%輸出量，令頭髮的柔順度大大提升。由於電壓不同，港版的出風量較日本版高，乾髮速度更快。另特設六種護理模式，由護髮到護膚都一機搞掂，加上有代理包辦保養，令用家更安心。

售價：$1,880 查詢：2833 0955

文：Anna
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