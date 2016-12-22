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﻿4K相機雲台一體化

2016-12-22 列印
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　　很多人都喜歡在旅行時邊走邊拍，再放上社交網站「呃Like」。近日FeiyuTech就新推出結合4K相機及雲台的SUMMON+，一開機即可以拍攝，毋須每次作設定，亦不用分開兩部機充電，十分方便。機身設有兩吋顯示屏，且操作簡單易用。拍攝功能亦相當不俗，除了可拍攝4K影像，鏡頭亦有F/2.8大光圈及達95度廣角，配合雙聲道收音咪，影像質素有保證！

售價：$3,190 查詢：OTG/3589 4189

文：Anna
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