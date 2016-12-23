﻿萌爆貓咪Look! 小丸子Cafe登場

數月前台北出現了櫻桃小丸子主題餐廳，立即掀起話題及朝聖熱，不過香港粉絲毋須再羨慕又妒忌，皆因本地首間小丸子Cafe已正式登場，各卡通角色都換上可愛無比的貓咪造型，令少女心失控地爆發！文：Hiro 圖：郭正珊



經常與各人氣卡通人物聯乘的IZUMI CURRY，最近找來深受大小朋友喜愛的櫻桃小丸子擔任Cafe主角，當然還有小玉、花輪、野口及永澤等同學仔，最特別是全都換上超萌的貓咪造型，令人喜出望外。據知此造型屬今年秋天全新系列，以慵懶的貓咪生活日常作靈感，像小丸子化身成三色貓、小玉是黃虎紋貓、花輪同學則是高貴優雅的伯曼貓，超治瘉！



食物賣相亦大走得意路線，三款咖喱飯皆古靈精怪，貓頭造型白飯加上紫菜粉，即成小丸子、小玉、花輪或野口同學的「貓樣」，十分搶鏡。至於芝士漢堡扒亦融入貓咪元素，在漢堡扒上以火腿加芝士弄成貓爪的模樣，望落同樣卡娃兒。另外抹茶咖喱飯在咖喱中加入靜岡縣抹茶粉，茶味不太重，隱約滲出淡淡芳香，香而不辣。



其他和風料理還有章魚燒、餃子雞翼和大阪燒等，賣相雖然不及上述介紹，但水準亦不俗，心水推介為雞肉飯糰配關東煮，飯糰分原味和雞肉餡兩款，而關東煮就有白蘿蔔、紅蘿蔔、竹輪、雞翼及雞蛋，軟腍入味，吃罷帶來一陣暖意。飲品方面，除有花輪同學嘜頭的意大利泡沫咖啡外，粉絲們不妨柯打各式特飲，皆因會隨機附送小丸子杯墊，共有八款，可帶回家留念呢！



MarukoNyan Café by IZUMI CURRY@YATA



地址：觀塘創紀之城五期（apm）LG一田百貨內



查詢：3580 2883



