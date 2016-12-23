﻿輕鬆 聲波潔齒 小朋友跟App學刷牙

一早起身或晚上累透時，還要企定定刷牙，有時難免會馬虎了事。不過若善用Philips新推出的Sonicare聲波震動牙刷，簡單兩分鐘就可以輕鬆刷乾淨，而小朋友專用的Sonicare For Kids更可連接平板電腦，望住可愛卡通齊齊擦，好玩又實用！



文：Anna 圖：蔡建新 模特兒：Emi、Aston



閃亮華麗牙刷



要小朋友乖乖刷牙，作為靚媽當然要以身作則。Philips Sonicare DiamondClean最近找來Swarovski合作，推出特別版水晶聲波震動牙刷，由牙刷、充電杯到旅行充電盒都鑲上水晶作點綴，令刷牙都變得好華麗。外形吸引之外，牙刷更用上無線充電，只需將牙刷放回充電杯座即可充電，每充一次可用上三星期，十分方便。另牙刷備有五種專業模式，包括標準兩分鐘清潔模式（Clean）、清除牙齒表面色斑的潔白模式（White）、拋光模式（Polish）、牙齦保健模式（Gum Care），以及適合敏感性牙齒人士使用的敏感模式（Sensitive），用法多多！



Philips Sonicare DiamondClean配Swarovski水晶聲波震動牙刷



售價：$2,398 查詢：2619 9663



可愛卡通陪伴



很多家長都不想小朋友經常玩iPad，但要令小朋友企定定刷乾淨牙仔，Philips的Sonicare For Kids聲波震動牙刷絕對可幫到手！牙刷利用藍牙跟iPad連動，每次開啟牙刷，iPad就會播放動畫，讓小朋友跟着齊齊刷，完成後更有各種證書及小禮物做獎勵，這些禮物道具可以讓小朋友為App內的卡通公仔轉換造型，令刷牙變成小遊戲。此外，牙刷的專利聲波震動科技，可以每秒500次擺動刷毛，有助彌補小朋友刷牙技巧之不足，保持牙齒健康。



Philips Sonicare For Kids聲波震動牙刷



售價：$698 查詢：2619 9663