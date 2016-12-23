﻿十年一覺尋找真流氓皇帝

新電視劇《流氓皇帝》中的主角朱錦春，老來愛在街上揮筆塗鴉，字裏行間隱藏着身世故事。劇集原型，部份是參照了九龍皇帝曾灶財，不經不覺這位土皇帝來年便逝世十周年，不少相關的展覽活動和書籍都如箭在弦，進一步揭開別人眼中瘋子的真實面紗。文、部份圖片：Travis



曾灶財的大作從前常見於大街小巷，現在已被洗得八八九九，像眼前藍田這幅護土牆的字樣，本來被抆上灰泥掩蓋，幸得雨水年月沖刷，字跡真身才隱隱約約重見天日。自喻為「財叔書僮」、多年來均是曾灶財項目的策劃人鍾燕齊（Joel），過往就出過四本書講述九龍皇帝的種種，他認為財叔作品結合了香港本土文化、城市和歷史，「佢本身同佢嘅作品係研究本土文化不可或缺嘅一部份，簡單講係佢透過（寫大字）呢種手法去對抗當年殖民政府，佢去過嘅地方都會寫上大字，從中可以摸出當時香港城市發展和鄉村嘅脈絡。另外，佢嘅作品全部都係無標題無符號，我哋翻查後先知道呢啲係上世紀三十年代嘅教科書、廣告嘅設計排版，呢啲本身都係研究歷史嘅寶貴資料。」對於現今不少人常說「本土」二字，Joel認為許多人只着重眼前，反而沒有深究過去，就如財叔逝世數年後，關注度已大減。



本土大中華膠



訪問期間，提起財叔數件逸事，話說當年日本電視台女記者入到財叔的翠屏樓住所，只是數分鐘已忍不住陣陣惡臭而嘔吐大作；至於著名法國藝術家Space Invaders也曾親自「面聖」，更認同財叔是真正藝術工作者，事關他只專注寫字，所有生活條件（就連曱甴經過）都可以無視，完全進入忘我境界。



這些年來，許多人劈頭一句說曾灶財是癲佬，Joel則認為他貫徹自己思路，「佢一直無親口講過何解叫自己做九龍皇帝，不過佢認為英國人侵犯咗大中華領土，可能就係咁以皇帝身份對抗英女皇。97年港督彭定康離開香港嗰日，財叔專登追住佢架車，喺佢離開嘅路上寫大字來宣示主權，所以你話佢係咪傻？我會講佢係知道自己做緊乜。」



財叔日記面世



2017年是九龍皇帝離世十周年，紀念他的項目有不少，其中3月的香港展覽將回到原點，在二十年前首次舉行曾灶財作品展的灣仔歌德學院進行。另一重頭戲是將會推出第五本有關財叔的書籍，從新角度以日記形式進行，串連時代背景，希望由他的日常生活探究當時香港的狀況。此外，今年亦請來知名藝術策展人侯瀚如，在廣州798舉行九龍皇帝作品展，希望更多人認識這位近代香港本土文化代表。