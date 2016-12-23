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﻿北歐風節日限定

2016-12-23 列印
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　　Swatch每年聖誕都會推出限定版新作，今年特別以北歐雪國作設計意念，錶身以冰涼的淺藍色為主調，錶面及錶帶均以雪花圖案點綴，並融合北極光彩虹金箔作為背景，充滿浪漫冬日感覺。至於包裝亦以北歐小屋作造型，全球限量發行8,888枚，香港只有390枚。文：Travis

售價：$800　查詢：2510 5242
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