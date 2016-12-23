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﻿日系彩色Flap Bag

2016-12-23 列印
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　　本月派對多不勝數，手袋品牌Paprika就趁機推出全新袋款，好讓女生有更多選擇。新作一改「地圖袋」舊有形象，以用上金色鏈的簡約Flap Bag吸引眼球，更一口氣推出黑、藍、粉藍、紫紅、銀灰和酒紅共六種顏色，方便不同場合配襯造型。文：Travis

售價：$1,280　查詢：2626 0852
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