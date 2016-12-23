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﻿冷熱雙導頭美容神器

2016-12-23 列印
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近年美容小家電盛行，只需安在家中，亦可享受猶如美容院的專業護理，十分適合生活忙碌的都巿人。好像新登場的日立Hada CRiE Mobile Hot & Cool溫水肌離子清潔及補濕器，備有冷熱雙導頭設計，既可作深層清潔，亦可為肌膚導入護膚品，而其酒窩形鈦金屬導頭更可配合任何凝膠狀補濕產品使用，11分鐘即完成清潔、導入等程序，簡單易用。值得一讚是產品輕巧便攜，方便外遊帶備，是愛靚族的最佳旅遊「妝」備。於12月31日前購買產品更可免費獲贈「雪肌精護膚禮盒」，可配合儀器使用。文︰Angel

查詢︰2770 0377

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