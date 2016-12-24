﻿潮拜聖誕 禮物Last Call

今晚平安夜，是送禮Last Call的時候了！如果另一半是潮民，不妨考慮以下推介，事關不少品牌均推出聖誕特別系列，更有X'mas Gift贈興，讓你逗另一半歡喜。



節日袋表



為慶祝聖誕節的來臨，即日至12月31日期間，於指定 i.t及ete！於店舖購買指定Cambridge Satchel劍橋皮革袋，即可免費提供燙印服務，為手袋留下心思標誌，炮製出獨一無二的聖誕禮物。



玩味配飾



值得推介的還有Hysteric Glamour聖誕系列，如熊仔手機殼就十分可愛。即日起於專門店購物滿$3,000，即可獲贈聖誕老人造型的「Hysteric Mini X'mas Walk This Way」公仔一隻，送完即止。



個性冬裝



日本品牌Ne-net的冬季新品設計富有天馬行空的童趣，以活潑可愛的圖案印花，配上寬鬆自在的剪裁，感覺俏皮討喜，而品牌在法語有「誕生」的意思，正好切合聖誕節背後的慶生主題。



另於11月已率先於App Store推出全新Holiday Emoji表情包的Comme des Garcons，最近推出了合共24款男女服飾特別系列，當中包括配有Holiday Emoji圖案的T恤、衞衣、手裝及棒球外套等，全都型格十足，是今個聖誕的最具看頭之作。



查詢： c. COMME des GARCONS/2362 9411 F. Frapbois/2895 3236



FP. Fred Perry/2506 127 H. Hysteric Glamour/2564 7408 i. izzue/2890 3560



it. i.t/2972 2572 K. Kurt Geiger/2504 3812 KJ. Katie Judith/2735 3070



N. Ne-net/2265 7050 t. tout a coup/2677 0258



