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﻿冰人鞋履 冬日皮靴新作

2016-12-24 列印
OTZ OG Boot Leather Shearing $1,199
OTZ OG Baggie Suede $999
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　　於2009年成立的美國鞋履品牌OTZ，背後有個有趣故事。事緣鞋履設計師Ludo當時看到一篇有關木乃伊Oetzi的報導，講述冰人只以乾草、熊和鹿的皮革編造鞋履，卻經歷千年不變。Ludo遂以此為意念，創作出OTZ鞋履。品牌每雙鞋子的特點除了是加上專業軟木鞋墊，鞋面更用上以植物漂染方式製成的意大利麻布，避免對環境造成污染。

　　踏入冬季，品牌新作就有Baggie Suede，當中高筒鞋身用上麖皮作素材，加鞋身索繩設計調整鬆緊，而鞋內用上全新研發的輕身Cork Cushion鞋墊，令穿着時更舒適。另一款Boot Leather Shearing中筒靴則用上真皮，鞋背位置配上柔軟羊毛，增強暖和作用，備有黑白二色選擇。文：Travis

地址：尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈地庫WK Square10至11號舖

查詢：2320 0391





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