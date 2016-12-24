﻿佳節狂歡嘉年華

接下來是一連數天的聖誕假期，當然要狂歡盡興，這段檔期，都會有不少活動舉行，就如在中環海濱的友邦歐陸嘉年華，除了有刺激機動遊戲，亦特備了多個有趣攤位，讓你玩得不亦樂乎！文：吳蔡邦、Travis 圖：吳蔡邦、褚樂琪



友邦歐陸嘉年華今年票價不變（成人$125，包十個代幣），除了有戶外真雪溜冰場，亦有三十三款機動遊戲，當中包括轉到頭暈的MACH 5，另亦新增Sizzler Twist及小型高卡車Quad Bikes等合家歡項目。至於場中另一亮點，是今年主辦單位與香港奇幻館合作的「迪士尼主題3D奇幻館體驗專區」，場館佔地約三千平方呎，設有十個迪士尼和Marvel主題人物角色3D主題體驗專區，參觀人士只需兩個代幣（二十元）便可入場！



重點出擊贏公仔



今年嘉年華有三十四個攤位遊戲，共一百萬隻毛公仔等你贏取，當中包括有Minions、孖寶兄弟、蜘蛛俠和美國隊長等！大家又有無信心帶他們返家？



激玩11米高穿梭機滑梯



另一邊廂，數碼港商場亦舉行一年一度的充氣嘉年華。今年商場更以太空主題炮製了一個驚險刺激的「We嘩！玩轉聖誕太空城」，場內共有超過20組遊樂設施，其中主打巨型充氣遊戲有11米高穿梭機、外星人迷宮及UFO探險彈牀，令一眾小朋友玩得樂而忘返！



此外，商場內特設的「冬日雪國探險號」，車頭內設有VR技術，模擬列車駛往芬蘭雪景，充滿冬日浪漫。



日期：即日至2017年1月2日



時間：上午11時至晚上7時



票價：$200



地點：數碼港商場全天候廣場及數碼廣場



古「滑」乒乓球



Ping Pong Rolling玩法是讓乒乓球滑落有分數的坑取分，每次有四個波，總分獲得三分或以上便有獎，分數愈高，獎品自然愈大份。



大力打保齡



Bowling可說是場內最易玩的遊戲之一，只要於四次機會內，用球把六個保齡球樽全數推跌便有獎。



貼線加內旋：Loster Pot



Loster Pot每次有四個球，只要把球擲出並留在膠桶內便可獲獎。



地址：中環海濱活動空間



日期：即日至2017年2月12日



收費：$125（成人，包十個代幣）、$90（小童及長者，包七個代幣）



查詢：www.tgec.asia