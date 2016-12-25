﻿杜拜新樂園 潮拜MARVEL英雄

現於中東杜拜（Dubai）最具話題性的，莫過於新開業的IMG Worlds of Adventure樂園，裏面設有包括MARVEL Zone的四大主題園區，喜愛MARVEL英雄人物的朋友大可玩個痛快！文、圖：Rachel 鳴謝：阿聯酋航空、



The Ritz-Carlton, Dubai



四個園區 世界最大



杜拜有許多世界之最，當中除包括世界第一高樓哈利法塔（Burj Khalifa），還有剛在今年8月31日開幕、號稱世界最大室內遊樂園的IMG Worlds of Adventure。



到訪那天，當我下車後，已發現停車場大得幾乎看不到盡頭，原來整個IMG Worlds of Adventure佔地足有一百五十萬平方呎（約二十個標準足球場），預計每天可接待兩萬名客人。急不及待購票入園，才知道偌大的遊樂園內細分為四大主題園區，除包括有許多巨大恐龍會隨着你移動的Lost Valley-Dinosaur Adventure園區及建起猛鬼酒店的IMG Boulevard園區這兩個樂園自行設計區域，還有從美國引入的MARVEL園區及Cartoon Network園區，合共提供十七項主題遊樂設施及多元化的購物、飲食配套，教人玩足一整天也樂此不疲。



喜愛刺激的朋友，建議必要到訪MARVEL園區，名為Thor Thunder Spin的「雷神洗衣機」（大圖）及Spider-Man Doc Ock's Revenge的「蜘蛛俠過山車」，便教你喊破喉嚨！至於看盡鐵甲奇俠、雷神、黑寡婦、變形俠醫、美國隊長及鷹眼大戰Ultron的Avengers Battle of Ultron（復仇者聯盟）遊戲、以變形俠醫為主角的Hulk Epsilon Base 3D體驗，以及名為Avengers Flight of the Quinjets的模擬飛行玩意，也是同樣精采。



化身Iron Man懲奸



尋刺激之餘，園內還有二十多家商店、食肆及大量親子空間供人偷閒，像在Cartoon Network園區便有巨大樹屋及多元互動遊戲，配合人氣漫畫《Ben 10》及《飛天小女警》等裝飾，繽紛十足，很適合大小朋友同歡。



至於童心未泯的Kidult及MARVEL迷，就可別錯過旗艦手信店Marvel Universe內的Iron Man體驗（另付約630港元），站在台上，隨着立體投射，即會化身熒幕上的Iron Man，飛越杜拜與惡徒對戰，事後還會送贈刻有你樣貌的迷你Iron Man人像呢！



IMG Worlds of Adventure



地址：Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubai



查詢：971 4 403 8888



時間：11:00—21:00（星期四、五及六至22:00）



門票：成人約633港元，小童約528港元，矮於1.05米免費。



網頁：www.imgworlds.com