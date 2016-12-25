﻿中醫配方 防治腸易激

據資料顯示，現時全港每六名成人便有一人患有腸易激綜合症（IBS）。香港中文大學早前證實中藥有助防治此症，並預計2020年可推出中藥複方湯劑。現請來專家講解中醫藥如何改善IBS病情。



文：黃日新 部份圖片：星島圖片庫、新華社



脾胃虛弱易致病



本港腸易激患者為數實在不少，據註冊中醫師林志恆指，他平均每月都會接觸到疑似腸易激個案病人，大部份都經確診患上此症。腸易激綜合症主要表現為腹痛不適，出現腸鳴、消化不良、腸胃脹痛或呈痙攣痛，而疼痛會於排便後暫時得到緩解。



在中醫角度上，此症為脾胃虛、肝脾氣機不暢通而引致，又稱為「腸辟」或「泄瀉病」。成因主要為受到風邪入侵，例如感染風寒、感冒，或者飲食過量和進食過多濕熱食物等，令肝、脾等消化系統失調所致。因此處理上除緩和症狀外，患者平日更需要做到防病健體，才可減少病發。



需配合改善情緒



其次，情緒問題也是致病主因之一，因為現代都市人經常承受重大生活壓力，免疫力自然下降，而這亦最易損及消化系統臟腑。如單靠服用方劑藥物，不處理情緒問題，只會事倍功半。



「此症主要分為虛證和實證兩大類，虛者多因先天臟腑機能不足，症狀多持續及長時間出現，同樣也需要較長時間調理。實證則多受到外來病氣所影響而病發，症狀雖較明顯，但屬短期性，所需調理時間也較短。不過，如只求藥療治標而忽視情緒及生活習慣使然的根本病因，病情也只能暫時受抑制，仍不時會有復發可能。」林醫師稱。



全面調理生活飲食



林醫師指，患者應從疏肝解鬱及健脾止瀉方面入手，兩者必須相輔相成才可奏效，治理時同時應先排除腸道受細菌、病毒感染及由其他病症引發的可能性，於確定病因後才可以根據患者不同虛、實、寒、熱體質來調配用藥。



另一方面，患者除需要控制情緒外，還要避免煙酒，配合日常食療更可加快奏效。建議平日可多食用淮山、蓮子、茨實等健脾胃中藥材，這三種材料，適合煲煮湯水，亦可加米煮成稀粥食用，均可補強腸胃。脾胃特別虛弱患者，可以黨參為主，輔以淮山、白朮，益補脾胃機理。改善情緒方面，也有合用的中藥材，主要以疏肝理氣清熱為主，例如以白朮、白芍、陳皮、防風等來瀉熱，起健脾、理氣、舒肝之效。



患者經醫師詳細分析病史，多可找出病發的規律，例如考試、見客前容易病發等，如能預早做好身心準備，也可減少腸易激對生活的影響。