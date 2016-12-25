﻿和洋聖誕 新滋味

今日便是聖誕節，與摯愛共享晚餐是指定動作，特別推介利東街的Blue Brick Bistro by YOKU MOKU，除有高級日式美饌外，更推出多款聖誕餐單，將日式和食的精髓融入西式料理當中，必定吃得滿足稱心。



文：甘偉丁 圖：郭正珊



浪漫節日晚餐



利東街自翻新後，洋溢歐陸小鎮的浪漫氣氛，吸引多家特色餐廳進駐，成為開餐熱點。坐落於街上心臟地帶的Blue Brick Bistro by YOKU MOKU，會於聖誕節期間及除夕當日，供應四道菜的聖誕特別晚餐，每位$880，從頭盤、餐湯到主菜均有多個選擇。



先嚐滋味頭盤，推介北海道帶子薄片配三色魚子及青檸輕泡沫，將日本刺身級帶子切成薄片，加上三文魚子，以及份子料理製成的仿魚子，各具滋味。另可選香煎法國鵝肝及鵝肝慕絲，以矜貴的法國厚切鵝肝，配搭自家製鵝肝慕絲，同時吃出兩種不同的口感。







鎮店蛋糕作結



餐湯可選龍蝦濃湯或慢煮伊比利亞火腿及雞肉清湯，愛吃龍蝦的小記揀了龍蝦濃湯，湯底選用新鮮波士頓龍蝦及蝦殼，以法國傳統方法熬製逾八小時，香濃足料，美味秘訣在於加入了白蘭地，辟除海鮮腥味之餘，更帶出龍蝦鮮甜味！主菜有三款選擇，當中的慢煮釀火雞配金巴利汁、日本和牛（A4）配芹菜蓉及自家製炸薯屬人氣之選。前者是聖誕必吃名物，火雞肉一般不夠滑身，大廚以慢煮方式炮製，令其軟腍入味，配上傳統金巴利汁，以提升味道層次。後者的和牛面肉經十四小時慢煮，加上香煎和牛肉眼，肉汁豐富，且嫩滑可口。



最後來個鎮店名物原味南青山蛋糕卷，以北海道鮮忌廉製成，口感綿滑，最適合為一餐作結。大家亦可加$10品嚐招牌士多啤梨夾心忌廉蛋糕，鬆軟五層海綿蛋糕配以原粒果肉製成，香甜軟滑，是女生最愛。



Blue Brick Bistro by YOKU MOKU



地址：灣仔皇后大道東200號 利東街G35號



查詢：2865 0355