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﻿彩繪唇藝新姿

2016-12-26 列印
■國際超模Andreja Pejic透過彩妝美藝，展現真我個性。
■同步新登場的Artist Acrylip絕色唇彩/左及Artist Lip Blush啞致唇膏筆/右，分別以不同質感及層次的紅色為主調。 （各/$220/M）
■限定版Artistic Lip Ink藝術大師美繪紅唇組合/$370/M，包括一瓶鮮艷大紅的絲絨液質唇膏Matte Lip Ink及獨家專用化妝唇掃。
■黃糖潤色修護唇彩系列/各/200/F，備有胭脂紅、粉嫩橘子及嫩粉紅三種輕柔粉色調。
■Him/Her Lip Care修護唇霜/$260/G，備有透明、亮麗粉橙及冷調紫紅三種自然色調。
■水手變色唇彩/$220/L。
■韓牌Pony Effect新推出的迷你唇彩調色盤/$318/P，備有五種不同深淺的紅色，只要混搭使用，能調配出二十五種不同唇色，創出專屬唇妝。
■青蛙王子變色唇膏/$220/L。
■Rouge Allure Ink/各/$280/C，以經典紅色為主調，散發優雅光感，同時向品牌的招牌「紅色」致敬。
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　　隨着花瓣唇妝、咬唇妝等成為美妝界潮流，令唇部妝物不斷推陳出新。最近就有彩妝品牌為唇妝加添新元素，如以書法美藝為靈感，為雙唇添上藝術美。

書法美藝

  專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER，向來勇於創新，最近就為唇妝系列加添新元素，並以書法美藝為靈感。當中限定推出的Artistic Lip Ink藝術大師美繪紅唇組合，其恍如墨水質感的絨液質唇膏Matte Lip Ink，配方加入揮發油（Volatile Oil），塗抹雙唇後形成一層薄膜，能持久鎖住色素份子。使用時配合品牌特別設計的專業唇掃，更能精準地勾畫出唇部的立體輪廓。

滋潤養護

  近年不少護唇產品都糅合修護、滋養及美妝功效於一身，方便使用。fresh新推出的黃糖潤色修護唇彩系列，以天然的濕潤劑黃糖為主要成份，柔潤配方結合粉嫩唇色，加倍呵護嬌嫩櫻唇。

  心水推介是Giorgio Armani全新Him/Her Lip Care修護唇霜，蘊含角鯊烷、藍莓精華及蜂蠟等修護成份，具高度滋潤補濕，同時保留唇部天然色澤，可作潤唇膏或底霜使用。建議睡前薄薄塗於乾燥雙唇上，翌日起來便回復光滑柔軟觸感。

趣味變奏

  向以質量及色彩為彩妝產品創作大前提的Chanel，全新研發的Rouge Allure Ink啞致柔滑唇彩系列，由聚合物、微晶蠟及植物精油組合而成，色彩濃郁明亮潤澤，柔潤質感輕易塗抹之餘，更賦予雙唇「霧面」絲絨效果。品牌早前為此請來國際著名女星Kristen Stewart，演繹型格唇妝。

文：wawajoyce　圖：品牌提供

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