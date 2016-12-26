書法美藝
專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER，向來勇於創新，最近就為唇妝系列加添新元素，並以書法美藝為靈感。當中限定推出的Artistic Lip Ink藝術大師美繪紅唇組合，其恍如墨水質感的絨液質唇膏Matte Lip Ink，配方加入揮發油（Volatile Oil），塗抹雙唇後形成一層薄膜，能持久鎖住色素份子。使用時配合品牌特別設計的專業唇掃，更能精準地勾畫出唇部的立體輪廓。
滋潤養護
近年不少護唇產品都糅合修護、滋養及美妝功效於一身，方便使用。fresh新推出的黃糖潤色修護唇彩系列，以天然的濕潤劑黃糖為主要成份，柔潤配方結合粉嫩唇色，加倍呵護嬌嫩櫻唇。
心水推介是Giorgio Armani全新Him/Her Lip Care修護唇霜，蘊含角鯊烷、藍莓精華及蜂蠟等修護成份，具高度滋潤補濕，同時保留唇部天然色澤，可作潤唇膏或底霜使用。建議睡前薄薄塗於乾燥雙唇上，翌日起來便回復光滑柔軟觸感。
趣味變奏
向以質量及色彩為彩妝產品創作大前提的Chanel，全新研發的Rouge Allure Ink啞致柔滑唇彩系列，由聚合物、微晶蠟及植物精油組合而成，色彩濃郁明亮潤澤，柔潤質感輕易塗抹之餘，更賦予雙唇「霧面」絲絨效果。品牌早前為此請來國際著名女星Kristen Stewart，演繹型格唇妝。
文：wawajoyce 圖：品牌提供