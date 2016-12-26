﻿長野高地 山岳度假熱點

由日本本州中部九個縣合組而成的昇龍道觀光地區，向以擁有許多漂亮自然景致及傳統地道風情見稱，好像來到長野縣著名山岳度假勝地上高地（Kamikochi），便可透過山岳健行及暢遊林間步道，盡情領略大自然的原始氣息。



河童橋畔 賞盡自然美



上高地，顧名思義位處高地，這個在海拔約一千五百米處的地方，四周被日本阿爾卑斯連峰多座二、三千米的高山環繞，造就出一個較縣內山麓城市（如松本市）普遍低攝氏五至十度的清涼世界，配合區內清流梓川，以及大正池、田代池及明神池等漂亮湖泊，加上嚴禁捕獵、丟棄垃圾及採摘高山植物，以及只容許低公害巴士進出等保育自然生態的措施，遂令上高地成為日本頂級無污染自然遊點。



在上高地健行，距離停車場及旅客中心約五分鐘步程的河童橋堪稱重點，這座木構吊橋始建於一八九二年，曾先後經過五次重修，是上高地的地標，站在橋上眺望，包括西穗高岳、奧穗高岳、前穗高岳及明神岳等多座三千米高山的壯麗景色盡入眼簾，絕對教人身心舒暢。沿着步道前行，既可看見不少高山植物，也能賞到蝴蝶、水鴨及游魚等等，當中更以舉目翠綠、滿有濕地氣息的田代池，以及以霞光、朝霧及亮麗倒影見稱的大正池最為吸引，有時間的，更可住在區內慢慢欣賞。只是為好好保育這片人間淨土，上高地每年冬季都會閉山，以讓區內動植物休養生息，來年開山日期為4月27日。



馳名山賊定食



有機會來到上高地感受自然氣息，賞景之餘，喜歡購物及享用美食的朋友也是不愁寂寞。原來在當地地標河童橋兩旁，便有許多購物、飲食好去處，像在河童休憩所及上高地白樺自然學校內，便可找到許多以河童為造型的可愛紀念品，由家居擺設、隨身飾物至日常用品一應俱全。另在觀光中心旁邊的河童燒專賣店，更可買來河童模樣的美味河童燒燒餅品嚐，由於餡料豐富，加上熱辣辣的，吃來十分滋味。



更不容錯過的便是橋旁的河童食堂，在此除可邊用膳、邊居高臨下賞遍河童橋及周遭的美景，最精采是還可嚐到食堂馳名美食「山賊定食」。原來「山賊定食」的主要內容是巨大的炸雞雞塊，那是使用上高地所處、古稱信州的長野縣的地道調味方式炮製的炸雞美食，口感鬆脆，肉質柔軟，相當惹味。一份兩件雞塊連麵豉湯及白飯定食售1,700日圓（約112港元），至於多一件雞塊的復刻版山賊定食，則售2,100日圓（約139港元）。



旅遊備忘



簽證：持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



機票：國泰航空香港來回名古屋經濟客位票價由2,900港元起，未連相關稅項及附加費。



查詢：www.cathaypacific.com



交通：由名古屋及松本均有高速巴士前往上高地，車程約兩至四小時不等。



查詢：www.mwt.co.jp/shoryudo/



實用網頁：www.kamikochi.or.jp（上高地旅遊網）、shoryudo.go-centraljapan.jp/tw/（昇龍道觀光情報網）



文、圖：林逸 鳴謝：昇龍道