﻿百年品牌 帝國頂級魅力

日本東京，近年雖有許多外國名牌酒店湧現，可是傳統的日本頂級酒店品牌，卻是魅力依然，當中的表表者便是開業一百二十六周年的東京帝國酒店（Imperial Hotel Tokyo）。



繽紛聖誕樹賀佳節



位處日比谷公園旁邊、坐擁皇居美景的東京帝國酒店，早在1890年11月3日已告開業。動靜皆宜，就是東京帝國酒店給我的深刻印象，因為酒店地理位置優越，客人既能得享皇居及日比谷公園的悠閒綠意，也能信步來到熱鬧的銀座及有樂町盡情購物，難怪過去百多年來一直成為國內、外旅客的寵兒，曾作客的國家元首、政商名人及演藝巨星不計其數，可說見證着東京的發展及時代變遷。



目標成為日本的迎賓館的東京帝國酒店，百多年來曾經歷多番重建，包括1923年9月1日由美國建築巨匠Frank Lloyd Wright構建的第二代本館Wright館，至於目前所見樓高十七層的第三代本館便是在1970年3月10日開業的，樓高三十一層的Tower館則在1983年3月13日正式啟用。



為慶祝聖誕佳節，酒店早在上月中旬已在本館大堂架起一株璀璨聖誕樹，並邀來曾為美國白宮設計聖誕裝飾的著名蛋糕設計師Maggie Austin設計樹上掛飾，華麗度滿分！



日本自助餐發祥地



置身東京帝國酒店，老饕們委實樂在其中，因為在酒店範圍內，竟然有多達十七家餐廳及酒吧，就是足不出戶每日吃足三餐，也要好幾天才能試遍呢！



一眾食肆中，別忘一試的包括由法籍名廚Thierry Voisin主理的米芝蓮一星法菜食府Les Saisons、和食老店灘萬（Nadaman）及東京吉兆、分別以壽司及天婦羅馳名的鮨源及天一，以及鐵板燒名店嘉門等等。大家也別錯過來到Imperial Viking SAL一嚐酒店的自助餐，原來東京帝國酒店正是日本自助餐的發祥地，酒店的時任料理長犬丸徹三與後來擔任第十一代料理長的村上信夫共同研究自助餐料理，並在1957年8月1日於Imperial Viking餐廳推出後，一直深受歡迎，成為飲食風尚。



此外，東京帝國酒店的餐飲服務也因以客為尊為人津津樂道，好像當年俄羅斯歌唱家Fyodor Ivanovich下榻時，因為牙痛未能進食扒類，酒店料理長便將牛扒切碎，加入洋葱等製作特製漢堡扒，這道美食更成為酒店的招牌菜之一。另在酒店馳名的Old Imperial Bar，也可感受到典雅迷人的舊日情懷，更可看到刻意保留下來的當年Wright館的部份牆壁呢！



旅遊備忘



簽證：持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



酒店：東京帝國酒店雙人房住宿每晚由34,600日圓（約2,282港元）起。



地址：東京都千代田區內幸町1丁目1番1號



網頁：www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/



文、圖：林逸



鳴謝：東京帝國酒店



