﻿專家剖析 淺酌也傷肝

佳節期間經常出席派對，飲酒助興少不免。別以為淺嚐無傷肝，專家指出，無論酒量如何，只要飲酒就對肝臟造成負擔，甚至會增加患上脂肪肝、肝硬化的風險，所以定期驗身及戒酒才是關鍵！文：吳蔡邦、徐藹詩



部份圖片：何健勇



模特兒：Chloe@Moguls



酒精增患肝病機率



肝臟是主責代謝功能的器官，會為我們儲存營養、除去毒素等，將酒精、藥物等物質中的毒素分解並排出體外便是其「工作」之一。飲酒後，酒精（即乙醇）會在小腸被吸收，並於體內先轉化成乙醛，再轉化成乙酸，最後經不同「處理」，轉化成二氧化碳和水。



常說飲酒傷肝，腸胃肝臟科專科醫生王振宇解釋，其實酒精對很多器官都有影響，肝臟只是其中之一。 「飲酒的確會增加患上脂肪肝、肝硬化，甚至肝癌的風險。」酒精會造成脂肪肝，是因它卡路里高，更會令肝細胞對脂肪酸的分解和代謝功能下降，使肝臟積聚過多脂肪。長期喝酒令肝臟受損，肝纖維組織會慢慢增加，肝小葉構造會因而變硬，肝組織結痂，便會形成肝硬化，以致影響肝功能，及增加患肝癌的機會。



臉不紅都傷身



有人說，飲酒後易臉紅的人酒量較差，酒精對這類人的肝臟傷害也較強，但亦有持相反的看法。王振宇就指，飲酒後易臉紅者，只是由於他們先天分解乙醛的酵素較少。「所以他們喝酒後，乙醛未能及時轉化成乙酸，積聚於體內令血管擴張，繼而出現臉紅情況。」



不過，這並不代表不臉紅者喝酒後沒那麼傷肝。 「東方人缺乏酵素，酒量會比西方人差，但在歐美，也有很多因飲酒而患上肝病的人。



定期驗身及戒酒



即是說，不論易醉或難醉者，只要飲酒，也會對肝臟造成負擔。「如人體一次過吸收過量酒精，有可能會導致急性酒精性肝炎，使肝功能下降，嚴重者更會死亡。反而醉後大多會停止飲酒，易醉者出現急性酒精性肝炎的可能性相對較低。」



甲乙丙型肝炎檢驗收費一覽



機構：美邦醫學體檢中心



計劃：甲及乙型肝炎接種檢查



內容：乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體及甲型肝炎總抗體。



收費：乙型肝炎表面抗原（$250） 、乙型肝炎表面抗體（$260） 、甲型肝炎總抗體 （$440）、組合優惠費用（$560）



查詢：2369 0680



機構：基督教聯合那打素社康



服務



計劃：甲型及乙型肝炎血清測試（測試四）



內容：乙肝表面抗原、乙型肝炎核心抗體、甲型肝炎抗體及丙型肝炎抗體。



收費：$1,000



查詢：2717 1989







王振宇續指，患上肝硬化之類的慢性肝病的機率與喝酒的量及次數都有關係，難以界定每逢節日偶一為之豪飲對肝臟會有多大影響。「肝臟是儲備大的器官，即使沒了九成功能，也可能未有表徵，當身體感到不適，大多已十分嚴重。」肝硬化即使未惡化至肝癌，也有可能引起嚴重併發症。「比如說，病人肝功能下降至失去排毒功能，毒素上腦會引致肝昏迷，處理不及有機會導致死亡。另外，肝硬化也會造成食道靜脈曲張，若血管爆裂出血，患者則會吐血，出血不止同樣有可能死亡！」



由於肝出問題並沒表徵，因此定期驗身及戒酒十分重要。除了酒精，乙型肝炎和丙型肝炎都是肝病主因，王振宇更表示，有乙型肝炎和丙型肝炎者，本身肝臟出問題的機會已經較高，如加上酒精影響，危險性便更高，所以肝炎患者更要小心。



肝功能檢驗收費一覽



機構：養和醫院



計劃：健康檢查計劃B



內容：肝功能（總及直接膽紅素、谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、鹼性磷酸酶、丙種谷氨酰轉肽酶）及乙型肝炎（乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體）檢驗。



價錢：$7,600



查詢：2572 0211







機構：卓健醫療



計劃：男士體格檢查（白金，適合四十歲或以上男士）



內容：肝功能（谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、膽紅質、鹼性燐酸酶、丙種谷氨酰轉肽酶、蛋白、球蛋白、白蛋白）及肝炎檢驗（總甲型肝炎抗體、乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體、丙型肝炎抗體）檢驗。



價錢：$6,980



查詢：8100 8138



