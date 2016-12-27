﻿伊瓜蘇瀑布 乘快艇穿梭

位列聯合國教科文組織世界遺產名冊上的伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）國家公園景區，是個橫跨巴西及阿根廷兩國的人氣旅遊景點，幅員廣達二千四百平方公里，這趟我便從巴西那邊出發，乘坐快艇來趟透心涼的飛瀑體驗。文、圖：Kengi



鳴謝：瑞士國際航空、Belmond Hotel Das Cataratas



不少到訪巴西及阿根廷的旅客，都希望趁機親近伊瓜蘇瀑布，這趟我由巴西名城聖保羅出發，乘內陸機抵達最接近巴西伊瓜蘇國家公園的Foz do Iguacu機場，在園區內唯一的酒店Belmond Hotel Das Cataratas安頓妥當後，翌日一早便展開這個夢寐以求的旅程。



打算暢遊瀑布，愛慢活的可沿依山而建的步道閒遊，遠眺瀑布的磅礡氣勢。愛刺激者，便可考慮選乘直升機從高處俯瞰壯麗全景，或坐快艇來到瀑布下作近觀。由於到訪當天天氣不佳，坐直升機景觀或會失色，加上乘坐園內的循環巴士便可來到快艇公司Macuco Safari的基地，我遂決定乘快艇觀瀑。快艇之旅前半段是乘坐電動小卡車穿越森林，藉以了解區內的動植物生態及在六百米長的森林棧道感受原始綠色世界；抵達碼頭登船後，不到十分鐘便會身處瀑布下方，只見洪水般的瀑布傾瀉而下，威力猶如千軍萬馬，快艇更會朝水柱直衝，讓我們來趟渾身濕透的伊瓜蘇瀑布洗禮。



簽證：持BNO護照或特區護照前往巴西可免申領簽證，最長逗留期為九十天。



查詢：hongkong.itamaraty.gov.br/en-us



（巴西駐港領事館）



機票：瑞士國際航空由香港經蘇黎世至聖保羅，來回票價約12,654港元起，未連稅項及相關附加費。由聖保羅乘內陸機至伊瓜蘇，來回票價約1,200港元起。



查詢：www.swiss.com



酒店：Belmond Hotel Das Cataratas雙人房約2,734港元，另須收取巴西伊瓜蘇國家公園入場費約142港元。



地址：Rodovia Br 469, Km 32, Iguassu National Park



查詢：www.belmond.com



實用網頁：



www.cataratasdoiguacu.com.br（巴西伊瓜蘇國家公園官網）、www.iguazuargentina.com/en（阿根廷伊瓜蘇國家公園官網）