﻿過境阿根廷 繼續震撼

試過飛瀑洗禮滋味，若想更全面地見證伊瓜蘇瀑布的美態，當然要來到對岸的阿根廷境內欣賞，由巴西這邊循陸路往對岸走，在邊境蓋個印，就可正式進入阿根廷伊瓜蘇國家公園區域。阿根廷的伊瓜蘇瀑布景區，設有上、下兩條環狀觀光路線，以徒步賞景計，會較巴西那方更費力，不過這裏卻有小火車，接送旅客前往最遠的觀景台。要留意是巴西及阿根廷的伊瓜蘇國家公園都是獨立營運，旅客須各自繳付入場費才可內進。



說到瀑布風景，可謂各有千秋，阿根廷這邊的棧道大多建在崖壁及河流上，腳下常是川流不息的河水，急湍地奔向邊陲處再傾瀉落懸崖，落差最少也有幾十公尺。走近瀑布旁的觀景台，我聽到震耳的水聲，只要微風一吹，也會沾濕髮端。這兒同樣有乘船體驗，除船隻較巴西那方規模較大，從船上也能拍得更近的瀑布背景，至於濕身程度，也是全身濕透，幸好這趟我早穿好雨衣，不致狼狽收場。