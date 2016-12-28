﻿廚魔加持 新奇韓食

有說韓菜在港已氾濫，間間都是賣炸雞、燒肉，沉悶無新意。不過當落在米芝蓮三星大廚「廚魔」梁經倫手上，傳統的韓式拌飯竟變出新加坡、南美和四川等不同口味，部隊鍋更以Mac and Cheese代替泡麵，配搭新鮮，完全意想不到！



文：Sabrina 部份圖片：蔡建新



「廚魔」梁經倫（Alvin）的份子料理已做到出神入化的地步，最近Alvin就另闢新徑，與米芝蓮一星四川菜餐廳「呇」的經營者合作，開設新派韓食餐廳Bib n Hops。染了一頭藍髮的Alvin半開玩笑說：「人老了，就想做些年輕一點的事。」像早前他到韓國拍攝電視節目，如年輕人一樣喜歡掃街頭小食，更萌生將傳統韓菜變得現代化的念頭。這次新店雖沒有份子料理的元素，但就憑創新又國際化的食材組合突圍而出，單是招牌韓式拌飯，除了傳統牛肉飯，還有秘魯式辣豬腩肉、新加坡軟殼蟹、四川辣雞和素菜口味，前者配以墨西哥辣椒、酸忌廉、青檸汁、牛油果造成的醬汁拌勻同吃，豬腩肉香口富泡菜味，同時還滲透着南美香料氣息，醬汁中的牛油果增添了溫潤感，整體微辣易入口。



相對Alvin的米芝蓮三星餐廳Bo Innovation，Bib n Hops明顯親民得多，可找到首爾街頭隨處可見的綠豆餅。平時在港吃到的綠豆餅大多摻雜了麵粉，Alvin就強調這裏的Mung Bean Pancake九成都是黃豆成份。餐廳更特別從韓國訂造了磨豆機，令磨出來的黃豆更為細滑香濃，每一口都是實在的黃豆滋味，餡料可選豬肉或海鮮，加上芽菜和泡菜，吃落外香脆而中心軟綿，另可蘸辣椒蛋黃醬或豉油醬同吃。部隊鍋亦見巧思，創新地以Mac and Cheese代替泡麵，芝士令湯底更見濃稠，鹹香味美，芝士控必愛！



Bib n Hops



地址：灣仔莊士敦道60號嘉薈軒2樓13號舖



查詢：2882 9128