﻿年底搶閘 6GB RAM極速新機

來到年底結算，其實今年手機硬件升級幅度不算大，除了換上新一代處理器，最大改動是內置記憶由4GB RAM增加至6GB。不過佳節前後若然打算換機升級，首選肯定是這批新進手機，多RAM之餘，處理器非S820就是最高階的S821，加上儲存容量全部以64GB起跳，效能統統躋身前茅！文、部份圖片：B1807



國產性價比高



別以為配備6GB RAM的機款，身價必然水漲船高，事實多得國產品牌大打價格戰，如小米5s Plus只售約三千元，除了用上Snapdragon 821處理器，還內置高達128GB儲存容量及新興的雙鏡頭拍攝玩意，性價比高得驚人。要講對手，必選同樣用上S821處理器的OnePlus 3T，全金屬機身設計及5.5吋全高清芒，備有64GB及128GB容量版本選擇，同時支援DashCharge快速充電。另外早於8月已搶閘登陸的LeEco（樂視）Le Max 2，裝有5.7吋2K熒幕，且率先用上USB-C介面取代3.5mm插口，配合內置獨立處理器的Type-C耳筒，可以體驗CDLA全數碼化享樂。



大廠旗艦之選



除國產品牌，ASUS亦推出了兩款6GB大作，分別是ZenFone 3 Delux及同名尊爵版，為讓手機可以全面發揮6GB RAM威力，ZenFone 3 Delux系列預載了OptiFlex功能，用於加速特定Apps的啟動時間，即使多個程式同時在背景運作，仍然可以讓系統保持高效能。至於剛在聖誕節上架的Huawei（華為）Mate 9 Pro，5.5吋雙曲面2K熒幕設計，論外形屬6GB RAM機款中最搶眼。影相得到Leica鏡頭加持之餘，更內置了Hi6403音頻晶片及雙Smart PA功放，分析力及音量輸出相信都會令樂迷收貨。







