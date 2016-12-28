 Advertisement
  • 2016年12月28日 星期三
  • 12º
  • 63%
熱門： 福島女童骸骨布偉傑李光洙邱淑貞強姦

日報新聞 > 副刊

﻿實用USB-C轉插

2016-12-28 列印
Previous Next

　　現在愈來愈多手機、電腦都改用USB-C轉插，不過就連力谷USB-C的Apple，相關的專用轉插亦不多。講到實用度高的分插，Moshi早前就新出了 USB-C Multiport Adapter三合一式多端口轉接器，有齊USB、USB-C及HDMI插口，可以為MacBook一邊充電、一邊接駁其他儲存媒體。而HDMI插頭對於MacBook Pro用家亦相當實用，可以省卻買不同的轉插。

文︰Anna

售價： $638　查詢：8113 1148
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd