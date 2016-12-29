﻿冬日暖笠笠 泰香辣 海鮮菜

這個冬天雖然不太冷，但偶爾也有陣陣寒意襲來，教人不禁想起辛香暖胃的泰菜。近月除有泰國過江品牌開設的泰式Tapas酒吧，亦有隱世靚景餐廳邀得泰籍大廚坐鎮，讓人置身清幽園林之中，一嚐香辣滋味且賣相精緻的泰式海鮮！



文：Hiro、祖 部份圖片：黃幹文



過江Tapas酒吧



來自泰國的人氣餐廳Greyhound Cafe，日前於銅鑼灣新開分店，並增設品牌旗下首間Thai-pas Bar，以泰國的酒吧街作設計藍本，甚富地道特色。店內供應各式啤酒和Hoptails（即以啤酒為基調的雞尾酒），與一眾泰式輕食十分夾配。



酒吧以炸物小食作主打，當中首選炸三文魚腩，魚肉炸前先以魚露浸泡至入味，再連魚皮炸至外脆內嫩，伴上炸蒜片與青檸之外，隨碟還附有黑、白醬汁，黑色醬乃日式酸辣汁，白色醬則由魚露和胡椒蛋黃醬調製而成，同樣惹味無比。



Greyhound Cafe Thai-pas Bar



地址：銅鑼灣金朝陽中心二期地舖



查詢：2383 4038



園林度假風



隱身於林村內的荷曄庭，佔地甚廣，老闆特意將餐廳打造成具泰國風情的園林秘境，既有噴水池，亦有特設的泰式茅草屋，舒適寫意。荷曄庭近日請來經驗豐富的泰籍大廚坐鎮，他曾在泰國和香港多間餐廳擔任主廚，除擅長傳統泰菜，更懂得到本地街市選購新鮮食材。



餐牌上有逾三十道泰菜，並以新鮮海鮮作招徠，如自創的爆炸蟹和鯽魚生菜包，以及咖喱炒龍蝦尾、酥炸大虎蝦、泰式酸甜魚等。其中爆炸蟹選用大大隻的新鮮菲律賓肉蟹，肉質鮮甜，先把肉蟹切件，待油滾後便下鑊油泡，再分別爆香參薑、辣椒乾、檸檬葉等泰式香料，為鮮嫩蟹肉增添香氣，惹味非常。



除了自創菜式，傳統泰菜如冬蔭功湯、明爐魚、椰青焗海鮮飯，以至各式地道小吃，皆口味正宗且甚有水準，部份泰式香料更是自家種植，務求做出新鮮滋味的泰國菜。



荷曄庭園景餐廳



地址：大埔林村放馬莆43號地下



查詢：2653 1313



註：備有大量露天免費泊車位。



