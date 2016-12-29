 Advertisement
  • 2016年12月29日 星期四
  • 14º
  • 61%
熱門： 南港島線佐治米高橡皮艇行山天文台

日報新聞 > 副刊

﻿日本風雲車 Impreza高票奪冠

2016-12-29 列印
■本田NSX憑嶄新混燃V6引擎奪得評審頒發特別賞。
■奧迪A4車系成為日本年度最佳進口車。
■富士Impreza總工程師Kazuhiro Abe親自接過獎座。
■寶馬M2獲得年度最具駕駛激情獎。
■大發Move Canbus獲選年度最佳K-Car小車。
■配備自動駕駛輔助系統的日產Serena，奪得創意科技大獎。
Previous Next

        2016至2017年度日本風雲車Car of the Year大賞已揭曉，富士新一代Impreza於最後十強脫穎而出，以420高票數當選成為冠軍，成功擊敗豐田Prius（371票）和奧迪A4（149票）。文：彭志揚

今年日本風雲車評審由當地五十九位車評人組成，據大會公佈，新Impreza獲獎原因在於擁有周詳安全設施，車子裝設最新EyeSight主動式駕駛輔助系統，以及日本汽車首次搭載的保護行人車外安全氣袋，它也是同級車之中擁有最高性價比一員。

　　新一代Impreza車系（包括房車及旅行車）其實早於去年4月已在美國紐約車展登場，直至最近才於日本面世。可惜聽聞香港富士代理暫未計劃輸入新款Impreza，可能要等待高性能WRX版稍後登場才決定是否一併引入。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd