﻿幽香回甘茶甜點

以茶葉融會甜點成為近年甜品界潮流，除了能夠平衡甜膩感，還散發怡人茶香，層次豐厚多變，相信不嗜甜的男生也會喜愛！



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：郭正珊、陳鐵剛



伯爵茶和朱古力可說是夢幻組合，伯爵茶的佛手柑油清甜幽香，結合香濃順滑的黑朱古力，微甜回甘。像星級名廚Joёl Robuchon的Le The Earl Grey拱頂伯爵茶朱古力西餅，結合伯爵茶牛奶朱古力慕絲、伯爵茶朱古力忌廉醬和軟滑的檸檬忌廉夾層，慕絲用上牛奶朱古力，較坊間常見的黑朱古力版本香甜濃滑。還有Vivienne Westwood Cafe的伯爵茶朱古力慕絲西餅，集合以脆粒點綴的熱情果牛奶朱古力忌廉醬、伯爵茶忌廉和朱古力海綿蛋糕，味道香濃帶微酸，而藍色招牌圖案的黑朱古力脆片及中層的脆粒更添口感。



和風綠茶配搭



在日本茶甜點中，綠茶和白朱古力份外匹配，特別欣賞帝苑餅店的Green Tea Opera，沿用傳統Opera的七層製法，並分別以白朱古力及綠茶取代黑朱古力和咖啡。濃滑的綠茶白朱古力忌廉醬配以朱古力松露醬，味道沉實富深度，中層的綠茶代替傳統咖啡味的Joconde海綿蛋糕，跟底層綠茶海綿蛋糕之間以輕盈柔滑的綠茶蛋白忌廉相隔，是店中的熱賣糕餅。



不得不提近年人氣急升的日式焙茶甜點，味帶焦香，如中村藤吉的焙茶朱古力條結合杏仁和胡桃，果仁芳香加上焙茶那焦糖風味，女生們應該很喜歡。最後要介紹的是，與法國皇室有淵源的Dalloyau之抹茶蛋糕Le Matcha，茶味濃郁的抹茶Cremeux質感像牛奶忌廉布甸，夾着甜甜的日本紅豆沙和白朱古力醬，猶如綠茶雪糕般香滑。



A. Le Cafe de Joёl Robuchon 2327 5711



B. Vivienne Westwood Cafe3188 2646



C. 帝苑餅店 2733 2045



D. Dalloyau 3185 8330



E. 中村藤吉 2156 1168



