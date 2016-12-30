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﻿2016本地車壇大事 Formula E首辦成功

2016-12-30 列印
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法拉利換代理

上月底，Auto Italia發出公告，指接獲法拉利車廠通知，終止其香港及澳門進口及分銷權，生效日期為2017年5月27日（六）。這意味着法拉利港、澳代理即將易手，但截稿前廠方仍未有新公佈。

在10月舉行的香港站Formula E（大圖），是本地史上首次舉辦的國際矚目大型賽車活動，經過長達三年終於申辦成功。賽事期間還舉行了福士e-Golf名人明星挑戰賽，以及超跑巡遊表演，可觀性不俗，希望2017年辦得更好。

文：彭志揚
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