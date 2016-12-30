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﻿新車銷量跌兩成

2016-12-30 列印
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         受經濟影響，今年私家車（新車）銷量估計較去年下跌接近兩成，據運輸署最新統計，今年1月至10月本地私家車首次登記淨額（即扣除取消登記數量）為33,387輛，較去年同期下跌約17%。
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