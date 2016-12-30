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﻿電動車大贏家

2016-12-30 列印
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         今年車市大贏家仍是受惠免稅優惠的電動車，據知今年1月至9月Tesla穩守新車銷量榜季軍（僅次於冠軍豐田和亞軍平治）。不過市場傳聞電動車免稅政策明年可能有變，暫時未知影響有多大。
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