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﻿寶馬賀百年

2016-12-30 列印
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         寶馬成立一百周年，香港代理舉行了連串慶祝活動，包括舉辦青少年汽車設計比賽、雲集一百輛BMW i環島巡遊、組織BMW i Runner百人長跑隊伍出戰「渣馬」，以及跟香港老爺車會合作於中環遮打道展出各代經典車款。
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