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﻿矚目超跑騷

2016-12-30 列印
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　　屯門黃金海岸在國慶假期舉行了第一屆Gold Coast Motor Festival，展出約七十輛、總值估計近二億港元的超跑及古董車，據知兩天展覽吸引了一萬五千人入場，可說是近年最有睇頭的車展活動。

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