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﻿逆市擴業務

2016-12-30 列印
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         經濟差有車行收縮業務，也有代理趁租金回落逆市擴展，例如錦龍汽車集團在荃灣設立十一萬方呎巨型服務中心連陳列室；專營平衡進口車的金國汽車也在九龍灣開設一萬五千方呎展廳。
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