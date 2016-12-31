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﻿豆腐英雄 玩轉超萌遊戲

2016-12-31 列印
與豆腐蝙蝠俠合照。
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　　想與一眾超級英雄倒數新年？馬鞍山新港城中心請來了華納兄弟與日本設計團隊Devilroborts合作炮製的「Justice League×To-Fu Oyako」，當中大人細路都鍾意的「DC漫畫正義聯盟」，包括超人、蝙蝠俠、神奇女俠、閃電俠、綠燈俠及水行俠六大超級英雄均會登場，更會於香港特色的立體裝置如彌敦道、尖沙咀鐘樓、文化中心、青馬大橋和維多利亞港等大型佈置中現身。

　　顧客於場內消費滿$600或於facebook專頁參加遊戲，更可換領通行證，成功完成其中三個攤位遊戲，即有機會贏取別注版旅行證件套、行李牌及多用途小袋等。同場設有「神奇女俠」即影即有懸浮拍攝區，讓你可與神奇女俠拍出懸浮照片留念。文：Travis

日期：即日至2017年1月2日

地點：馬鞍山新港城中心L層

查詢：2643 9110
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