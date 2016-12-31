﻿南加州風情 一嚐惹味烤豬肋骨

米珠蓮早前到了位於金鐘的Commissary，只因其南加州特色美饌實在吸引，既有健康滋味的前菜，也有香濃小食；至於數到最愛，當然非惹味的香烤豬肋骨莫屬。



店舖設計由新加坡著名設計師Siew Hui Lim操刀，以上世紀六十及七十年代的加州餐廳為藍本，店外擺放小樹，飾上掛繩小燈泡，室內有簡約木桌椅和綠色植物，倍覺舒適寫意。



廚藝總監Morgan McGlone及行政總廚Adam Shoebridge兩人在美國合作多時，深受美國加州南部及墨西哥菜影響，故餐廳不少菜式均帶有濃厚南加州風味，例如自行製作的燒烤醬和辣醬，使用田納西州的Southern Pride Smoker煙燻不同肉食，製作自家醃漬拼盤等，風味獨特。



蘋果木煙燻雞翼



菜單選擇豐富，其中羽衣甘藍沙律就以羽衣甘藍、南瓜、西班牙洋葱等混合，再灑上芝麻增添香氣，愈吃愈開胃。同屬前菜的蝦肉配生菜，將蝦肉切碎配搭紅洋葱，灑上芝麻調味，入口份外滋味。溫泉蛋配豌豆屬誠意之作，賣相看似平凡，將溫泉蛋刺穿混合豌豆品嚐，特別香滑可口。



小食煙燻雞翼先以蘋果木煙燻一個多小時，再伴以紅糖、豉油等調成Buffyaki Sauce，口感香脆，帶有濃郁煙燻味。至於米珠蓮最愛的香烤豬肋骨配燒粟米、餐包及沙律，豬肋骨烤得香濃軟腍，加上面層花生粒，增添香脆口感；另一款主菜是雙層芝士漢堡及炸薯條，漢堡以二百克肩胛肉及牛腩製成，配上香濃雙層芝士，入口啖啖肉，層次極豐富。



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓405號舖 查詢：2602 0707