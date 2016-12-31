﻿ 手機交換秘密 好友頓變陌路人

由意大利喜劇大師保羅贊奴維斯執導及聯合編劇的《完美謊情》，橫掃意大利電影金像獎九項提名，更勇奪最佳電影及最佳編劇獎，當中請來朱薛佩白特斯當、安娜霍麗坦、馬可謝里尼、愛德華多里奧、華拉里奧馬斯丹里亞、艾芭羅華雀和卡西亞絲莫莉亞可等多位意大利著名演員演出。



故事講述七位密友聚首一堂，當中有三對伴侶和一名失婚漢，大家自命彼此交情甚篤，卻戲言下展開一個「玩命」遊戲：在夜間大家都要把電話放在枱上，每一個訊息和來電都要公諸於眾，以證明彼此之間沒有秘密。遊戲開始時看似有趣，但隨着各人的秘密逐漸洩露，劇力也接蹱而來。七個相識多年的好友，發現一夜之間彼此竟變成面目模糊的陌生人……文：Travis



上映日期：1月12日 片長：96分鐘 級別：IIA