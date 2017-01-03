﻿多哈藝術國度 Museum of Islamic Art

中東卡塔爾首都多哈（Doha），近年積極推動文化藝術，行將落成的卡塔爾國家博物館當然令人期待，可是此刻來訪，更不要錯過一遊由華裔建築大師貝聿銘構建的伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art），因為除可賞到特色建築設計及伊斯蘭藝術文化，更有展至今年1月7日的中國年特展《華夏瑰寶》。文、圖：林逸 鳴謝：卡塔爾航空



貝聿銘設計 瀰漫伊斯蘭風



到訪多哈，熱門遊趣包括地道市集、摩天高廈及沙漠飆車，但對文化藝術愛好者來說，排在第一位的必定是造訪伊斯蘭藝術博物館。



這所在九年前開幕的博物館，最令人詫異的地方是雖以伊斯蘭藝術文化為主調，卻找來華裔建築大師貝聿銘負責設計。今年便滿一百歲的貝老，接受委託時雖已屆八十多歲高齡，面對這項新挑戰，他不但積極鑽研伊斯蘭文化，更花逾一年時間走訪世界多處的清真寺及伊斯蘭教堡壘尋找靈感，最終在埃及開羅Ahmad Ibn Tulun清真寺得到啟發，設計出這所糅合幾何設計及光影效果，並融入伊斯蘭建築特色的博物館。







博物館屹立多哈著名的Corniche海濱大道一處離岸約六十米的人工半島上，由法國石灰岩及美國花崗岩構建的五組立方體外觀，除有活像伊斯蘭婦女雙眼的頂部設計，最特別還是會隨着陽光及燈光的變化，構成不同的折射及陰影，教人看得趣味盎然。該館樓高五層，佔地約三十八萬平方呎，據悉建築費及購置藝術品的費用便花了約3億美元（約23.4億港元），當中令人眼前一亮便有由天花垂下的巨大吊燈、氣派不凡的中庭旋轉樓梯、富伊斯蘭傳統特色的凹陷圓拱頂天花及多組具幾何美感的裝飾擺設。展品方面，大約四千五百件來自中東及世界各地與伊斯蘭文化及藝術有關的館藏，由陶器、木雕、金屬、珠寶首飾、紡織品、地毯、古籍及書法等一應俱全，歷史更可追溯至七世紀，但為保持新鮮感，同一時間只會展示大約八百五十件展品呢！



中國文化年 華夏瑰寶特展



此刻來到伊斯蘭藝術博物館，除可賞到一眾伊斯蘭文化及藝術瑰寶，更有兩個展覽值得細意欣賞。第一個便是作為2016中國卡塔爾文化年交流項目的《華夏瑰寶》特展，這個在去年9月7日開始的活動，由中華人民共和國國家文物局主辦，帶來了百多件分別藏在故宮博物院、西安博物院、秦始皇帝陵博物院及漢陽陵博物館等設施的珍貴文物，當中除有陶器、青銅器、玉器、瓷器及琺瑯器皿，還有著名的兵馬俑，展現出中國自新石器時代至清朝的各類重要文物瑰寶。只是有心來訪，請留意展期只至今年1月7日。另外在看罷特展後，不妨順道看看當地學生參照兵馬俑而試製的卡塔爾版兵馬俑小擺設，也是別具趣味呢！至於另一個主題展覽，主角便是拳王阿里，場內除會介紹這位虔誠伊斯蘭教信徒的傳奇一生，更展示他曾使用的拳套及獎盃等物件，同樣值得細看。



此外，來到博物館的漂亮濱海庭院，更可隔着海灣眺望滿佈型格摩天高廈的多哈市中心區繁華景色。逛得倦了，也不妨前往五樓、由名廚Alain Ducasse主理的IDAM餐廳，以一頓美饌結束這趟博物館之旅。



Museum of Islamic Art



地址：P.O. Box 2777, Doha 查詢：974 4422 4444



時間：10:30—17:30（星期一、三、日）、12:00—20:00（星期四、六），



14:00—20:00（星期五），星期二休館。



網頁：www.mia.org.qa



















