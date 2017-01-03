﻿曼谷庭園風BHAWA SPA

泰國的Spa開到成行成巿，且價格普遍比香港便宜一半以上，遊泰歎Spa似乎是指定動作吧。最近便試過位於曼谷、由Spa名牌Divana的創辦人另設之品牌BHAWA SPA，雖位處鬧巿，離BTS Phloen Chit站只是十五分鐘步程，但一走入BHAWA SPA卻像到了花園庭園，寧靜優美的環境跟外面的熱鬧氣氛截然不同，感覺相當愜意。



除了招牌療程Pearl White Thai Jasmine Spa，最近還新推了Organic Coco Spa，有時亦會推出期間限定療程，如蠶絲身體及面部療程等，據聞護膚功效尤其顯著。品牌對採用的精油十分講究，全屬天然之餘並會自行調配，就連護膚品也加入了自調香草，氣味怡人，最讚是可以買回家慢慢享用呢！文：Angel



網址︰www.bhawaspa.com