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﻿Qatar Airways增十五個航點

2017-01-03 列印
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　　卡塔爾航空可說是近年航空業界發展得最迅速的航空公司，以去年為例，該公司開通了包括美國阿特蘭大、波士頓及洛杉磯、芬蘭赫爾辛基、摩洛哥馬拉喀什等十四個新航點，令其全球網絡已覆蓋六大洲、逾一百五十個城市。

　　至於在2017至2018年度，卡塔爾航空繼早前公佈會拓展紐西蘭奧克蘭、波斯尼亞薩拉熱窩、馬其頓斯科普里、加蓬利伯維爾、法國尼斯、泰國清邁及喀麥隆杜阿拉等七個新航點後，日前再公佈另外八個目的地，令該公司的隨來新航線增至多達十五條。這八個新航點分別為澳洲坎培拉、愛爾蘭都柏林、美國拉斯維加斯、巴西里約熱內盧、智利聖地亞哥、印尼棉蘭，以及沙特阿拉伯的塔布克及延布，配合該公司的其他航點，相信會為喜歡旅遊的客人提供更全面的選擇。文：遊加里

網址：www.qatarairways.com/hk
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