﻿專家教沖 港式奶茶

港式奶茶於2014年被列入香港非物質文化遺產，據說它是由英式奶茶蛻變而成，由殖民地時代在西餐廳工作的基層市民，帶到三角碼頭附近的街頭小檔。這次請來「金茶王」比賽主辦單位咖啡紅茶協會的副主席Howard，教大家沖泡正宗地道奶茶！文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：郭正珊



喫茶得「觀其色、聞其香、品其味」，而正宗奶茶需呈啡中透紅的金黃茶色，且香氣濃郁、茶濃不澀、呷後回甘、口感香滑不過羶，以及茶體濃厚。茶葉的拼配、淡奶種類及份量多寡、水質或水溫及技巧，皆是缺一不可。



港式奶茶以錫蘭茶Orange Pekoe（橙黃白毫）為基調，用上全茶葉篩選後留下的碎茶葉及茶粉按其特質拼配。其中粗茶葉碎BOP（Broken Orange Pekoe）香氣撲鼻，中粗茶粉BOPF（Broken Orange Pekoe Fannings）茶味濃而茶色較深。至於幼茶粉（Dust）雖茶味濃郁，卻欠缺香氣，而沖茶師傅便按不同等級的橙黃白毫茶的特質拼出香濃兼備的茶體。茶葉質素同樣重要，斯里蘭卡高山的氣候土壤及高地，正好適合種植水份輕而茶味濃郁的橙黃白毫茶。



至於奶的運用，早年因牛奶是奢侈食材而以煉奶取代，如今則大多用上全脂或植脂淡奶，前者沖出的奶茶厚滑Creamy，後者就凸顯香濃茶味。泡紅茶應以沸水降溫至96℃最理想，全因100℃水溫的滾水容易破壞茶味，但水溫不足茶則泡不透兼餘下草青味。香港的軟水最適合沖靚奶茶，若在硬水地域則要用上軟水器。



Profile



Lady Fifi（Cynthia錢繩巧），曾在瑞士、法國及澳洲生活，在瑞士攻讀酒店管理期間於廚房實習，同學來自三十個國家，得以體驗不同的飲食文化。回港後投身酒店業，及後於跨國企業任職，現鑽研烹調及到處發掘美食為樂。逢周二見報



Profile：



Howard黃浩鈞，金百加集團餐飲服務部總經理暨香港咖啡紅茶協會的副主席，協會於2010年起舉辦「國際金茶王大賽」，自祖父那一代經營西港城旁的「海安冰室」及現已結業的上海街「九龍冰室」。現於內地經營金茶王奶茶小店及茶葉貿易。



材料/工具



錫蘭紅茶包 2個



淡奶少許



滾水適量



濾壓式咖啡器1個