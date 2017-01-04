﻿火熱Follow明星愛用墨鏡

作為時尚達人，點可以無一兩副太陽眼鏡看門口？不少品牌新季都推出了創意之作，部份更得到港韓星級用家加持，不知又是否閣下那杯茶呢？文：Travis



韓星力谷



不少韓國明星都愛撐本土出品，像韓國墨鏡品牌Gentle Monster近年火速崛起，與一眾火熱韓星勁煲不無關係，如全智賢、李敏鎬、G-Dragon、金宇彬及PSY都是品牌粉絲，當中全智賢更從三年前的《來自星星的你》到最新的《藍色海洋傳說》，都戴上Gentle Monster演出，包括Gentle Monster Black Peter S1及Scarlet 034兩款Oversize復古款式。至於人氣男星孔劉最近在《孤單又燦爛的神─鬼怪》一劇中，就戴上款式低調的Keywest 01，令品牌再次成為話題。



天后齊撐



Cat Shape太陽鏡一向不乏捧場客，今季Salvatore Ferragamo的新作SF830S就用上貓眼形鏡框作藍本，配以鏤空鏡片切割設計及金屬橋樑，時尚型格，成功吸引不少天后級人馬戴用。好像國際巨星麥當娜早前出席美國Billboard音樂頒獎禮，就以最新2017年黑色貓眼形太陽眼鏡現身；至於本地代表就有天后容祖兒，於國語MTV《第一百個我》中親身演繹。此型號備有黑色、玳瑁拼綠色、玳瑁拼紅色和藍色配象牙白色共四款，方便配搭。



愛上復古



上世紀七十年代大熱的圓形復古鏡至今依然人氣不減，其中Chloé極受歡迎的款式Carlina正是代表作，當中台灣天后蔡依琳選戴的18K金限量版款式，從鏡臂末端以至特大的螺旋形鏡框全由鍍金製成，全球限量600副。至於平民版同樣大玩雙圈設計，甚得模Art Janice Man喜愛。



a. Gentle Monster2612 1968



b. Marchon Eyewear2814 6699