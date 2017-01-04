文：Travis
售價：$208（20件/145g） 查詢：2359 0001
香港運動員勁揪！有「神奇小子」之稱的拳手曹星如（Rex），在世界拳擊組織（WBO）最新超蠅量級排名中，升至第一位，成為首位榮升「世界一哥」的香港拳手，意味他有資格挑戰來自日本的「世界拳王」井上尚彌。曹...
2017-01-04
中國近年加強南海島礁建設，首艘航空母艦遼寧號亦組成編隊，展開第一次跨海區訓練並穿越「第一島鏈」，美國傳媒引述國防部消息稱，因應南海戰略變化，美方考慮在南海地區部署陸軍地面重裝備，但目前未有最終定案。另外，遼寧號連續兩日在南海展開艦載機戰術訓練，其間戰機在複雜氣象條件下作升降訓練。 傳媒引述國防部、陸軍高層消息指，中美在南海存有複雜微妙的競合關係，近日中方在南海部署防空飛彈，不僅令雙方關係轉趨緊張，亦促使美方作多方考慮。報道指，美軍陸軍考慮在南海地區部署可發射一百五十五厘米口徑火炮的M777牽引炮或M109自走炮，有關武器不但具備移動性，更可充當作防空系統、擊落地面發...
2017-01-04
韓國總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案再有新進展，在丹麥落網的崔順實女兒鄭尤拉，出庭應訊否認詐騙指控，辯稱曾遵循其母吩咐簽署文件，法院最終下令羈押鄭尤拉四周，等待決定是否引渡她回韓受查；韓國檢方已展開引渡...
2017-01-04
二手續錄高價成交，港置區域董事朱海傑表示，將軍澳清水灣半島8座高層C室2房戶，實用523方呎，屬屋苑單邊海景樓王，連裝修，獲外區首置客以675萬元購入，呎價12906元，成交額創屋苑2房戶新高，呎價更...
2017-01-04
全球主要股市紅盤高開高收！美股在今年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，升至19938點，再度向20000點大關進發。港股昨日亦順利紅盤高收，在滙控（005）和長和（001）帶動下，恒指上升149點。亞洲主要股市普遍高收，其中澳股升超過1%，創1年半新高，歐洲股市亦普遍揚升，且技術上已步入牛市。 美股在2017年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，截至今晨四時，杜指報19820點，較上周五升57點；納斯達克指數報5409點，較上周五升26點。滙控（005）美國預託證價格報63.28港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報82...
2017-01-04
熱刺今晚英超主場硬撼榜首車路士，是聖誕新年快車賽期壓軸大戰。主隊近期重上勝軌正逢四連勝外，對上六次主場跟藍獅交手僅嘗一敗，可見球隊近況和對賽往績同樣不輸蝕，今仗有望藉地利結束客軍英超十三場連勝走勢，一於敲主勝。（now621台、LeSports HK App周四凌晨4:00直播） 熱刺最近於英超一口氣連勝侯城、般尼、修咸頓和屈福特，信心和氣勢全面建立，更重要是隊中兩大進攻重心哈利卡尼和迪利阿里全面復勇，後者近三仗聯賽共有五個入球，確保了今仗的取勝本錢。 對賽往績方面，熱刺近六次主場迎戰車路士得一勝四和一負，再配合他們本季聯賽主場七勝兩和的不敗佳績，更證今仗有全取三...
2017-01-04
作為時尚達人，點可以無一兩副太陽眼鏡看門口？不少品牌新季都推出了創意之作，部份更得到港韓星級用家加持，不知又是否閣下那杯茶呢？文：Travis 韓星力谷 不少韓國明星都愛撐本土出品，像韓國墨鏡品牌Ge...
2017-01-04
陪伴香港人成長的《老夫子》漫畫作者王家禧（筆名：王澤），於美國時間元旦凌晨因器官衰竭離世，享年93歲。《老夫子》漫畫由1965年拍成首部黑白電影後，到2011年最後一部《老夫子之水虎任務》，橫跨影壇4...
2017-01-04
經典漫畫《老夫子》作家王家禧離世，終年九十三歲，勾起不少人的集體回憶，也不無惋惜。本地漫畫文化曾經盛極一時，近年疲不能興，大家是時候反思，如何振興本地漫畫，為這項創意工業開拓新路向。 《老夫子》陪伴不少人成長，與《財叔》和《十三點》等一樣，是本地元祖級的漫畫作品。其後黃玉郎、馬榮成開創功夫漫畫，大受歡迎，更拍成電影，本地漫畫文化攀上高峰，紅遍中港台，在日本等東南亞國家也有不少粉絲。近年麥兜亦一炮而紅，漫畫銷量奇高，拍過電影，推出不少公仔產品，但自此之後，本地漫畫業發展乏力，承傳遇到困難。 反觀日本這個漫畫強國，題材推陳出新，由專業團隊構思人物故事，發展成漫畫、動漫、電影、玩...
2017-01-04
上期推介「正藍旗」，其中一個主因是韋達近年騎功明顯退化，跑放頭馬還可以，若要靠後追，最多只能發揮出馬匹的七八成水準。因此，後上型馬若配韋達都可連番有好演出，評分必定未盡。 第八場三班一六五○米。「金獅...
2017-01-04