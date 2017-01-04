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﻿法式曲奇音樂禮盒

2017-01-04 列印
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　　來自台灣的法式曲奇品牌Isabelle，早前推出全新的Music Box曲奇禮盒系列，在包裝設計上花了不少心思，將旋轉木馬和音樂盒二合為一，扭動罐盒時可讓你邊聽悠揚樂韻，邊吃美味鬆脆的法式曲奇，當中「Coline漫舞之聲」禮盒有白朱古力夾心薄餅、朱古力夾心薄餅、芝士薄餅和雲呢嗱味薄餅各五件，份量十足。

文：Travis

售價：$208（20件/145g）　查詢：2359 0001
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