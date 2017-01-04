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﻿英國人手刺繡袋

2017-01-04 列印
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　　英國袋飾品牌Emma Lomax早前登陸香港，其特色是以全人手刺繡作賣點，過往不少國際時裝雜誌亦有報道其出品。至於袋身圖案充滿幽默玩味，有美女樣、嘴唇、唇膏和指甲油等可愛圖樣，率先登港的分別有Beautiful Lady Range及Pop Make Up Bags兩個系列，兩者均備有尼龍和皮料選擇。文：Travis

售價：Red Face Washbag $275　查詢：2833 5157
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